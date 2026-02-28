Iraanse Revolutionaire Garde bevestigt raketaanval op Israël

TEHERAN (ANP/RTR) - De Iraanse Revolutionaire Garde heeft bevestigd dat er raketten zijn afgevuurd richting Israël. Het Israëlische leger meldde eerder al bezig te zijn met het onderscheppen van die aanvallen. Er zouden inmiddels enkele raketten uit de lucht zijn geschoten, meldt nieuwssite Times of Israel op basis van een legerbron. Niemand zou gewond zijn geraakt.

Iran reageert met de raketten op de Israëlische en Amerikaanse aanvallen die zaterdagochtend zijn begonnen. In grote delen van Israël, waaronder Jeruzalem en Tel Aviv, klinkt het luchtalarm en worden mensen opgeroepen om naar schuilkelders te gaan.