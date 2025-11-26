Extra straf voor Georgische oppositieleider

TBILISI (ABNP/RTR) - Een leider van een van de belangrijkste oppositiegroeperingen in de voormalige Sovjetrepubliek Georgië is veroordeeld tot een extra gevangenisstraf van anderhalf jaar voor minachting van de rechtbank. Tijdens een zitting eerder dit jaar gooide hij water naar een rechter.

Nika Melia van de Ahali-partij zit sinds mei in de gevangenis omdat hij en andere sleutelfiguren van de oppositie hadden geweigerd te verschijnen voor een parlementair onderzoek. Daarbij gaat het om mogelijke misdaden tijdens het bewind van ex-president Michail Saakasjvili, die van 2004 tot 2012 aan het hoofd stond van Georgië en opgesloten zit voor machtsmisbruik.

Melia werd aanvankelijk veroordeeld tot acht maanden. Op videobeelden uit de rechtszaal in mei is te zien hoe Melia in de beklaagdenbank water uit een plastic fles naar een rechter spettert.

Georgië, ooit een van de meest democratische en pro-westerse ex-Sovjetrepublieken, wordt steeds autoritairder, volgens tegenstanders van de machthebbers.