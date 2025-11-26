ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kabinet trekt toch meer geld uit voor ruimtevaart

Samenleving
door anp
woensdag, 26 november 2025 om 16:54
anp261125156 1
BREMEN (ANP) - Het demissionaire kabinet heeft besloten extra geld in de ruimtevaart te steken. De bijdrage voor de komende drie jaar gaat omhoog naar 453 miljoen euro. Dat is ruim 100 miljoen euro meer dan in oktober was aangekondigd. Het extra geld moet voorkomen dat ESTEC, een belangrijk testcentrum voor satellieten in Noordwijk, wordt overgeplaatst naar een ander land dat meer geld aan ruimtevaart uitgeeft.
Demissionair minister Vincent Karremans (Economische Zaken) heeft het verhoogde bedrag woensdag bekendgemaakt bij een congres waar de landen van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA hun koers voor de komende jaren bepalen.
Nederland en de andere ESA-lidstaten betalen allemaal een verplicht bedrag om de organisatie in stand te houden. Van dat geld wordt bijvoorbeeld de lanceerbasis Kourou in Frans-Guyana betaald. Daarnaast beslissen alle lidstaten hoeveel geld ze overhebben voor missies.
loading

POPULAIR NIEUWS

205547382 l

Verouder je langzamer als je deze bloedgroep hebt?

Scherm­afbeelding 2025-11-26 om 07.46.28

Wilde toespraak van Trump in het Witte Huis: "Het kan me niet schelen wat Melania tegen me zegt"

generated-image

Georganiseerd & actief? Deze werkgewoonte verlengt je leven

ANP-515152877 (1)

Bijna elke hond heeft DNA van een wolf in zich: deze honden zijn het meest wolf

generated-image (3)

Wat een narcist doet als je hem tegenwerkt: explosieve woede uitgelegd

namibian-politician-adolf-hitler

Adolf Hitler Uunona opnieuw op weg naar ruime verkiezingswinst

Loading