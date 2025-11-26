Kabinet trekt toch meer geld uit voor ruimtevaart

BREMEN (ANP) - Het demissionaire kabinet heeft besloten extra geld in de ruimtevaart te steken. De bijdrage voor de komende drie jaar gaat omhoog naar 453 miljoen euro. Dat is ruim 100 miljoen euro meer dan in oktober was aangekondigd. Het extra geld moet voorkomen dat ESTEC, een belangrijk testcentrum voor satellieten in Noordwijk, wordt overgeplaatst naar een ander land dat meer geld aan ruimtevaart uitgeeft.

Demissionair minister Vincent Karremans (Economische Zaken) heeft het verhoogde bedrag woensdag bekendgemaakt bij een congres waar de landen van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA hun koers voor de komende jaren bepalen.

Nederland en de andere ESA-lidstaten betalen allemaal een verplicht bedrag om de organisatie in stand te houden. Van dat geld wordt bijvoorbeeld de lanceerbasis Kourou in Frans-Guyana betaald. Daarnaast beslissen alle lidstaten hoeveel geld ze overhebben voor missies.