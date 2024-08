Extra veiligheidsmaatregelen op NAVO-basis bij grens Nederland

GEILENKIRCHEN (ANP/RTR) - Op een grote vliegbasis van de NAVO vlak over de Duitse grens bij Brunssum zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen, nadat een Duitse legerbasis bij Keulen was afgegrendeld uit vrees voor sabotage.

Duitse media berichtten dat de NAVO-basis in Geilenkirchen ook was afgesloten, maar een woordvoerder van de NAVO-basis weersprak dat later. "Het water op de basis is onderzocht en alles is oké", volgens de woordvoerder die zei dat de basis niet gesloten is geweest.

Eerder op de dag werd een basis van de Duitse 'Bundeswehr' bij Keulen helemaal afgegrendeld. Er was vrees voor besmet drinkwater nadat een gat in een hek was vastgesteld. De basis Köln-Wahn waar ook regeringsvliegtuigen staan en waar 5500 mensen werken, is inmiddels weer open. De basis heeft een eigen drinkwatervoorziening en ligt naast de luchthaven Köln-Bonn.