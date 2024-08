Eugènie Herlaar, eerste vrouwelijke NOS Journaallezer, overleden

HILVERSUM (ANP) - Eugènie Herlaar, de eerste vrouw die het NOS Journaal presenteerde, is woensdagochtend overleden op 84-jarige leeftijd. Ze was ziek, heeft haar familie laten weten aan haar oude werkgever.

Herlaar begon in 1965 bij de nieuwsorganisatie. Een paar jaar eerder schreef ze in "een dolle bui" een brief aan de NOS met de vraag waarom er geen vrouwen te horen waren, meldt de omroep. Herlaar stopte, na enkele tussenpauzes, in 1976 bij het journaal.

De nieuwslezeres werd geboren op Curaçao, waar ze tot haar achtste woonde. In 1998 werd ze benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau en tien jaar later werd ze ridder in de Orde van Oranje-Nassau.