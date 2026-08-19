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Extra vergadering Drentse politiek na vertrek BBB uit coalitie

Samenleving
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 17:00
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ASSEN (ANP) - De Drentse provinciale politiek komt 9 september bijeen om te bekijken hoe de minderheidscoalitie van PvdA, VVD en CDA tot de verkiezingen in maart verder kan. De extra vergadering is nodig omdat de BBB, de grootste partij met zestien zetels, voor de zomer uit de coalitie stapte.
De drie overgebleven coalitiepartijen VVD, CDA en PvdA hebben samen 11 van de 43 zetels. Om besluiten te kunnen nemen is dus steun nodig van andere fracties. "Het is een vrij unieke situatie voor Drenthe. We zoeken een oplossing hoe we het gaan doen tot het einde van deze periode", zegt Rudolf Bosch (PvdA).
Het streven is "bestuurlijke stabiliteit", aldus Bosch. In de aanloop naar 9 september zijn er dan ook gesprekken met de andere fracties. "Wij willen de bestuurlijke verantwoordelijkheid op ons nemen en in alle openheid het gesprek aangaan. De insteek is te kijken of we tot meerderheden kunnen komen."
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