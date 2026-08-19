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VS gaan meer staatsobligaties terugkopen na sterke stijging rente

Economie
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 17:04
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WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaat aanzienlijk meer staatsobligaties met langere looptijd terugkopen dan eerder aangekondigd. In plaats van 2 miljard dollar is de Amerikaanse overheid van plan hier minstens 4 miljard dollar voor uit te trekken. De stap volgt op een stijging van rentes op staatsobligaties tot het hoogste niveau sinds lange tijd. Het terugkopen van de schuldpapieren moet de rentes omlaagdrukken.
Het ministerie spreekt van een ingreep "om meer liquiditeit te verschaffen" in de markt voor langlopende Amerikaanse staatsobligaties. Volgens financieel persbureau Bloomberg daalde de rente op de langstlopende obligaties van de VS na de bekendmaking. Eerder bereikte de rente op dat schuldpapier het hoogste niveau sinds 2007.
Als de prijs van een staatsobligatie daalt, stijgt de rente erop. Dat leidt ook tot hogere leenkosten voor overheden.
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