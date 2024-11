Faber gaat ingeleverde opvangplekken van provincies bestuderen

DEN HAAG (ANP) - Asielminister Marjolein Faber gaat de komende twee maanden de plannen bestuderen die de twaalf provincies hebben ingeleverd over de manier waarop ze extra opvangplekken voor asielzoekers gaan realiseren. In een korte brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat ze "de processtappen verder zal doorlopen".

Dat betekent volgens haar woordvoerder dat ze voor eind december een besluit neemt over de plannen, zoals in de spreidingswet is vastgelegd. Waar dat besluit precies over kan gaan, is bijvoorbeeld of de plannen voldoen aan de opdracht van het Rijk. Volgens de wet - die nog onder het vorige kabinet is ingevoerd - moeten de gemeenten de opvangplekken per 1 juli 2025 hebben gerealiseerd.

Of het zover komt, is niet duidelijk, want het huidige kabinet heeft aangekondigd de spreidingswet zo snel mogelijk in te trekken. De intrekkingswet die hiervoor nodig is, moet nog door het parlement. In de Tweede Kamer is met de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB een ruime meerderheid voor intrekking. Veel oppositiepartijen willen de verplichte spreiding juist handhaven.