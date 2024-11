CO2-uitstoot in Europa daalt snel: nu 37 procent onder niveau 1990

De uitstoot van broeikasgassen in de EU is vorig jaar met 8 procent gedaald, blijkt uit nieuwe cijfers van het Europees Milieuagentschap (EEA). Dat komt vooral door de scherpe toename van duurzame energie uit wind en zon.

De forse daling van de CO2-uitstoot in 2023 komt dicht in de buurt van de daling aan het begin van de coronapandemie, toen reisbeperkingen vliegtuigen aan de grond hielden en fabrieken stillegden.

De bevindingen komen op een moment waarop wetenschappers stellen dat de klimaatcrisis heeft bijgedragen aan de hevige regenval die het zuiden en oosten van Spanje dinsdag overspoelde, waarbij meer dan 150 mensen omkwamen.

"De impact van klimaatverandering versnelt," zei Leena Ylä-Mononen, uitvoerend directeur van de EEA. "Dit laat ons geen andere keus dan onze strijd tegen de opwarming op te voeren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen."

Het rapport toont aan dat de uitstoot van CO2 in de EU nu 37 procent lager ligt dan in 1990.

Netto nul in 2030

De Europese Commissie, die dinsdag een apart voortgangsrapport uitbracht, beschreef de daling als “zeer bemoedigend”. Ze zei dat dit het vertrouwen versterkt in het vermogen van de EU om haar doelstelling te halen om de uitstoot tegen 2030 met 55 procent te verminderen.

Toch constateerde de EEA dat er nog een kloof te dichten is. De huidige beleidsmaatregelen van de lidstaten leiden naar verwachting tot een uitstootreductie van 43 procent in 2030 ten opzichte van 1990. Geplande maatregelen die nog niet zijn uitgerold, zouden dit verhogen tot 49 procent – wat nog steeds 6 procent te weinig is. “De aanzienlijke uitstootreductie in 2023 markeert een belangrijke stap richting de algehele klimaatdoelstelling voor 2030, maar er zal een versnelling van de inspanningen nodig zijn,” klinkt het.

De gemiddelde Europeaan heeft meer dan de meeste aardbewoners bijgedragen aan de opwarming van de aarde, maar inspanningen in de afgelopen decennia om vervuiling te verminderen, hebben de kloof verkleind. Het rapport wees uit dat de gemiddelde Europeaan in 2023 ongeveer 7,26 ton aan CO2-uitstoot veroorzaakte, iets meer dan het wereldwijde gemiddelde van 6,59 ton.

De grootste daling van de uitstoot vorig jaar kwam door de energiesector, aldus de EEA, dankzij de snelle uitrol van groene energie. De industriële uitstoot daalde met 6 procent, doordat sommige fabrieken efficiënter werden en andere de productie verlaagden, terwijl vergelijkbare vooruitgang werd waargenomen in de bouwsector.

De vooruitgang in andere sectoren bleef echter ver onder de niveaus die nodig zijn om tegen 2050 netto nuluitstoot te bereiken. De uitstoot van de landbouwsector daalde slechts met 2 procent vorig jaar, terwijl de uitstoot van de transportsector met maar 1 procent afnam.

China

Een afzonderlijke analyse op de klimaatsite Carbon Brief op dinsdag stelt dat de uitstoot in China, 's werelds grootste uitstoter, een piek nadert. De uitstoot bleef stabiel in het derde kwartaal van dit jaar en zou in 2024 in totaal kunnen dalen als er in het laatste kwartaal een daling van ten minste 2 procent plaatsvindt. Het officiële plan van het land is om de uitstoot voor 2030 te laten pieken.

Lauri Myllyvirta van het Centre for Research on Energy and Clean Air schreef: “Hoewel de snelle groei van schone energie wijst op de mogelijkheid dat de uitstoot in China spoedig zal pieken, verwachten beleidsmakers nog steeds dat de uitstoot tot het einde van het decennium blijft stijgen en daarna pas geleidelijk stabiliseert of licht daalt.”