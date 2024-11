Faber: halverwege 2025 minder opvangplekken Oekraïners nodig

DEN HAAG (ANP) - Gemeentes hoeven halverwege volgend jaar minder opvangplekken voor Oekraïners te regelen, meldt minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie). Het benodigde aantal opvangplekken gaat omlaag van 120.000 in januari 2025 naar 109.000 in juli. Haar ministerie verwacht dat het aantal Oekraïners dat naar Nederland vlucht zal dalen en daarom zijn volgens de minister ook minder opvangplekken nodig.

De bewindsvrouw is tevens van plan om gemeentes minder vergoeding te geven per opgevangen Oekraïner.

De vergoeding per gemeentelijke opvangplek gaat volgend jaar omlaag van 61 naar 44 euro. Een onafhankelijk onderzoek laat volgens Faber zien dat gemeenten met minder toekunnen. In het nieuwe bedrag worden de kosten van relatief dure opvangplekken als hotels en schepen en van catering niet meegerekend. In de praktijk maken weinig gemeenten hier namelijk gebruik van, schrijft Faber in een Kamerbrief.

Het bedrag per particuliere opvangplek gaat van 92 naar 48 euro. Onderzoek laat zien dat gemeenten gemiddeld 40 euro kwijt zijn voor een dergelijke opvangplek, motiveert Faber haar keuze.