Faber heeft alle vertrouwen dat grenscontroles gaan werken

DEN HAAG (ANP) - Asielminister Marjolein Faber weet zeker dat de grenscontroles die volgende week beginnen "mensen tegenhouden die geen recht hebben om hier te komen". Bedenkingen bij onder meer de beperkte capaciteit bij de marechaussee, die daardoor maar een fractie van de grensovergangen kan controleren, wuift zij weg. "We moeten natuurlijk ergens beginnen", zei ze voor aanvang van de ministerraad.

Faber verwacht veel van extra "bevoegdheden" die de marechaussee in staat moeten stellen "sneller en efficiënter" te werken. "En ze hebben daar een systeem voor om te kijken waar kunnen we op dit moment het beste controleren. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed gaat."

De minister wijst er daarnaast op dat 150 miljoen euro extra beschikbaar is gekomen om de capaciteit uit te breiden. Dat geld is niet alleen bestemd voor extra mensen, maar ook voor bijvoorbeeld camera's.