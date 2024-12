Op Vlieland is vrijdagochtend tussen 06.00 en 07.00 uur een gemiddelde windsnelheid van windkracht 9 gemeten. Volgens Weeronline is het daarmee officieel de eerste winterstorm van dit winterseizoen. Het is de zevende storm van dit jaar.

De zwaarste windstoot van vrijdagochtend is ook gemeten op Vlieland, met 108 kilometer per uur, meldt Weeronline rond 07.30 uur.

In het vorige winterseizoen zijn vier stormen geteld, maar in de winter daarvoor (2022-2023) niet één.