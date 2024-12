Faber houdt aan de grens vol: controles geen symboolpolitiek

EIJSDEN (ANP) - Asielminister Marjolein Faber bestrijdt dat de inzet op grenscontroles een symboolmaatregel is. "Ik zie het helemaal niet als symboolpolitiek." De bewindsvrouw wijst vooral op het bredere "mandaat" dat de Koninklijke Marechaussee heeft gekregen om "efficiënter te gaan werken". Extra marechaussees worden niet ingezet.

Faber treedt op werkbezoek in de Zuid-Limburgse grensplaats Eijsden niet in detail over hoe de aangescherpte grenscontroles eruitzien. Wel geeft ze aan dat de marechaussees "langer op dezelfde plaats controles uitvoeren. Daardoor kunnen ze met hetzelfde aantal mensen meer werk verrichten." Volgens de minister heeft de marechaussee nu pas "echt een mandaat voor een echte grenscontrole, wat ze voorheen niet hadden".

De vakbond van marechaussees Marver zegt dat de grenscontroles worden gedaan binnen de "helaas beperkte" capaciteit van de marechaussee. Hoeveel extra mensen er maandag worden ingezet bij de aftrap van de nieuwe controles, weet Faber niet. Volgens Marver gaat het om maximaal vijftig extra marechaussees. Nederland telt honderden kleinere en grotere grensovergangen.

Ondanks de kritiek, blijft Faber overtuigd van de werking van de ingreep. "Wij nemen deze maatregelen, want ik wil dat die instroom naar beneden gaat. En dit is een van de maatregelen om dat te gaan bewerkstelligen." De grenscontroles moeten illegale migratie tegengaan. Dat is volgens de PVV-minister broodnodig. "Zo kan het gewoon niet."