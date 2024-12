Meer vrouwelijke hoogleraren, maar groei gaat netwerk te traag

UTRECHT (ANP) - Het percentage vrouwelijke hoogleraren is afgelopen jaar weer iets toegenomen, maar het landelijke streefcijfer voor volgend jaar wordt waarschijnlijk niet gehaald. Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) meldt dat in een jaarlijkse monitor. Het netwerk becijfert daarin dat inmiddels 28,7 procent van de hoogleraren aan Nederlandse universiteiten vrouw is. Dat is 1,1 procentpunt meer dan een jaar eerder.

Acht universiteiten liggen achter op hun doelen. Ook het streven van de sector om in 2025 minimaal 31,2 procent vrouwelijke hoogleraren te hebben "zal in dit tempo niet worden gehaald". Vier universiteiten hebben hun eigen streefcijfers voor 2025 al wel behaald: de Erasmus Universiteit Rotterdam, Tilburg University, de Open Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.

LNVH maakt zich ook zorgen over de impact van de politieke besluitvorming over het hoger onderwijs. "Donkere wolken pakken zich samen boven de sector en voorgenomen bezuinigingen van 1 miljard euro op hoger onderwijs en onderzoek dreigen daadwerkelijk te worden omgezet naar uitvoering", klinkt het. Het netwerk vreest dat vrouwelijke wetenschappers harder geraakt zullen worden door de bezuinigingen, omdat zij bijvoorbeeld vaker een tijdelijk contract hebben. Diversiteit, inclusie en gendergelijkheid komen ook steeds "verder onder druk te staan", stelt het netwerk.

Uit de monitor blijkt verder dat in de besturen van universiteiten nu bijna evenveel vrouwen als mannen zitten. Na een stijging van bijna 5 procentpunt in een jaar tijd, ligt dit percentage nu op 48,4 procent.