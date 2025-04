Faber weigert vragen over asielbegroting te beantwoorden

DEN HAAG (ANP) - Asielminister Marjolein Faber (PVV) weigerde vrijdag zowel voor als na de ministerraad vragen van journalisten te beantwoorden over onder meer de asielbegroting. De Volkskrant meldde dat Faber financiënminister Eelco Heinen (VVD) om 3,5 miljard euro extra heeft gevraagd voor de opvang van asielzoekers.

Op de vraag waarom Faber niet beschikbaar was voor vragen, antwoordde haar woordvoerder: "Daarom niet." De zegsman liet doorschemeren dat niet hij, maar de minister dit had besloten. Hij kon niet zeggen dat Faber bijvoorbeeld vanwege een andere afspraak niet beschikbaar was.

Verwacht werd dat Faber na de ministerraad iets zou zeggen over het intrekken van de spreidingswet. Enkele weken geleden klaagde zij tegenover de pers dat die niet geagendeerd was. Premier Dick Schoof zei vrijdagochtend dat de "contouren" van haar intrekkingsplan op tafel liggen.

Asielbeleid

De Volkskrant schreef vrijdag dat Faber dit jaar al 900 miljoen euro extra nodig heeft voor haar asielbeleid. De rest van de tegenvaller zou rond de zomer worden behandeld.

De begroting van Faber werd al weggehoond in het parlement, omdat beide Kamers die totaal niet realistisch vonden. Faber zou rekenen op een veel kleinere asielinstroom, waarvan al werd gewaarschuwd dat die niet gehaald zou worden.