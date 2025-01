Faber werkt aan terugkeerprogramma voor als Oekraïne veilig is

DEN HAAG (ANP) - Minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) werkt aan een terugkeerprogramma voor gevluchte Oekraïners voor het geval dat de situatie in hun land weer veilig is. In ruil voor hulp bij de terugkeer wil de PVV-bewindsvrouw voorkomen dat de Oekraïners massaal asiel gaan aanvragen in Nederland als hun recht om hier te verblijven afloopt, meldt ze in een Kamerbrief.

Het plan is om mensen die terug willen keren te ondersteunen door bijvoorbeeld cursussen aan te bieden of ze vanuit Nederland te laten werken bij een bedrijf in Oekraïne. Hierdoor moeten ze de vaardigheden ontwikkelen die ze na terugkeer in hun moederland kunnen gebruiken bij de wederopbouw. Om mee te doen aan het terugkeerprogramma, moeten Oekraïners wel afzien van hun asielaanvraag.

De minister gaat het programma nog uitwerken. Dat wil ze doen samen met andere ministeries, gemeenten, maatschappelijke organisaties en een afvaardiging van de vluchtelingen zelf. De bewindsvrouw is ook van plan om de regering van Oekraïne te raadplegen.

Faber werkt bovendien aan een regeling voor Oekraïners die toch in Nederland willen blijven. Ze denkt eraan om deze mensen een tijdelijke verblijfsvergunning aan te bieden "zolang zij hier zijn en maximaal bijdragen en meebetalen aan onze samenleving en economie". In de brief staat niet vermeld wat de looptijd wordt van deze vergunning. Ook voor deze regeling geldt de voorwaarde dat de asielaanvraag wordt ingetrokken.