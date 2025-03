Faber wil concreet plan voor EU-terugkeercentra asielzoekers

BRUSSEL (ANP) - Minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) gaat ervan uit dat Eurocommissaris Magnus Brunner (Migratie) volgende week met een concreet voorstel komt over de manier waarop de EU terugkeercentra voor afgewezen asielzoekers buiten de EU kan realiseren. Als de Eurocommissaris in zijn plan alleen aangeeft dat de Commissie daar verder onderzoek naar gaat doen "word ik daar natuurlijk niet blij van", zei Faber na afloop van een vergadering met EU-ministers die over asiel en migratie gaan.

"Ik wil toch echt wel gewoon zo snel mogelijk verder. Er moet wat gaan gebeuren en ik probeer gas te geven op dit dossier", zei Faber.

Nederland is sterk voorstander van zogenoemde 'terugkeerhubs'. Het gaat om centra buiten de EU waar afgewezen asielzoekers op uitzetting naar hun land van herkomst wachten.

De terugkeerhubs zijn onderdeel van het voorstel van Brunner voor nieuwe terugkeerregels van afgewezen asielzoekers. Volgens Faber heeft de Eurocommissaris tijdens de vergadering met de ministers verder niets prijsgegeven over zijn plan, dat dinsdag wordt gepresenteerd.