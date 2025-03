Zelensky donderdag aanwezig op EU-top in Brussel

BRUSSEL (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is donderdag aanwezig bij de EU-top in Brussel, laat een EU-bron woensdag weten. De top van EU-leiders is ingelast om te praten over de toekomstige veiligheid van Oekraïne en Europa.

Nu de Amerikaanse president Donald Trump zich lijkt af te wenden van Oekraïne en Europa, wordt de top gezien als een doorslaggevend moment voor de veiligheid van Europa. Er wordt onder meer een plan van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen besproken. Zij deed eerder deze week een voorstel waardoor er honderden miljarden euro's beschikbaar zouden kunnen komen voor defensie.