Adviseur Zelensky: snel weer gesprekken met Amerikanen

KYIV (ANP) - De teams van de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky gaan "in de nabije toekomst" weer om tafel om te spreken over veiligheidskwesties, zegt Zelensky's stafchef. Andri Jermak heeft naar eigen zeggen afspraken gemaakt met Trumps adviseur Nationale Veiligheid, Mike Waltz.

"We hebben gesproken over vervolgstappen richting een rechtvaardige en duurzame vrede", schrijft Jermak op X. "We hebben ook ideeën uitgewisseld over veiligheidskwesties en afstemming van uitgangspunten voor het kader voor bilaterale relaties tussen Oekraïne en de Verenigde Staten."

Het contact op het hoogste niveau tussen de VS en Oekraïne is vastgelopen na de ruzie tussen Trump en Zelensky in het Witte Huis, afgelopen vrijdag.