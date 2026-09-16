Familie bevestigt dood Ben Saunders, eerste winnaar The Voice

Zanger en tatoeageartiest Ben Saunders is op 43-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn broer Dean in de nacht van dinsdag op woensdag bekendgemaakt via Instagram. "Mijn lieve kleine broertje is vandaag overleden. Ik heb nog nooit zo'n pijn ervaren als ik nu voel." Saunders werd eind 2010 bij het grote publiek bekend door zijn deelname aan het eerste seizoen van The Voice of Holland.

Waaraan Ben Saunders is overleden, heeft zijn broer niet bekendgemaakt. Volgens verschillende media is de eerste winnaar van The Voice dood aangetroffen bij de Rijkerswoerdse Plassen. In en rond het recreatiegebied bij Elst (Gelderland) vond dinsdag een grote zoekactie plaats waarbij werd gezocht naar een 43-jarige man met "diverse tatoeages op hoofd en in hals, op armen en handen". Dinsdagmiddag werd een lichaam aangetroffen, de politie sluit een misdrijf uit.

Bij zijn deelname aan The Voice overtuigde Saunders de coaches tijdens zijn auditie met Use Somebody van Kings of Leon. Hij koos voor het team van Roel van Velzen en won in januari 2011 de finale.