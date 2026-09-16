ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Familie bevestigt dood Ben Saunders, eerste winnaar The Voice

Samenleving
door Redactie
woensdag, 16 september 2026 om 6:34
bijgewerkt om woensdag, 16 september 2026 om 6:43
anp160926044 1
Volg ons op Google Nieuws
Zanger en tatoeageartiest Ben Saunders is op 43-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn broer Dean in de nacht van dinsdag op woensdag bekendgemaakt via Instagram. "Mijn lieve kleine broertje is vandaag overleden. Ik heb nog nooit zo'n pijn ervaren als ik nu voel." Saunders werd eind 2010 bij het grote publiek bekend door zijn deelname aan het eerste seizoen van The Voice of Holland.
Waaraan Ben Saunders is overleden, heeft zijn broer niet bekendgemaakt. Volgens verschillende media is de eerste winnaar van The Voice dood aangetroffen bij de Rijkerswoerdse Plassen. In en rond het recreatiegebied bij Elst (Gelderland) vond dinsdag een grote zoekactie plaats waarbij werd gezocht naar een 43-jarige man met "diverse tatoeages op hoofd en in hals, op armen en handen". Dinsdagmiddag werd een lichaam aangetroffen, de politie sluit een misdrijf uit.
Bij zijn deelname aan The Voice overtuigde Saunders de coaches tijdens zijn auditie met Use Somebody van Kings of Leon. Hij koos voor het team van Roel van Velzen en won in januari 2011 de finale.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2694222623

Alles in Nederland sinds de euro ruim 60 procent duurder: dit kostte €100 in 2002 nu

consultancybureau starters sluiten weer vaker een hypotheek af1676935505

16 banken verhogen deze week hun hypotheekrente: check of jouw verstrekker erbij zit

ANP-514869318

Dit is hoe Vieze Jack er in het echt uitziet

generated-image (4)

Deze woontrend maakt je interieur dit najaar in één klap chiquer — zonder grote verbouwing

170404472_m

Deze subtiele verandering van je nagels kan wijzen op een verborgen gezondheidsprobleem

vooruitzichten pensioenfondsen zien er heel slecht uit1582608251

Zoveel procent van je loon houd je over als pensioen — Nederland staat bovenaan, en dat is misleidend

Loading