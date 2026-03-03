Vrijspraak voor verdachte van leveren wapen moord Bigidagoe

AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank in Amsterdam heeft dinsdag een 26-jarige man vrijgesproken van het leveren van het wapen waarmee rapper Bigidagoe is doodgeschoten. De verdachte was op 18 februari al op vrije voeten gesteld, een dag na de inhoudelijke behandeling van de zaak. Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel geëist. De rechtbank vindt dat er niet genoeg bewijs is voor een veroordeling.

Danzel Silos, oftewel Bigidagoe (26), werd op 25 februari 2024 neergeschoten na een feest bij een partycentrum aan de Rhôneweg in Amsterdam. De schutter was een toen 21-jarige man, die vorig jaar is veroordeeld tot veertien jaar cel.

Volgens het OM was op camerabeelden te zien dat de verdachte vlak voor de schietpartij een vuurwapen aan de schutter geeft. Volgens de rechtbank is niet komen vast te staan dat de verdachte de man op de beelden is.

De man werd in juni vorig jaar aangehouden op Schiphol, nadat de Surinaamse autoriteiten hem naar Nederland hadden uitgezet. Hij heeft consequent gezwegen.