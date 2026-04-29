Familie van slachtoffers schietpartij Canada klaagt OpenAI aan

TUMBLER RIDGE (ANP/RTR) - Familieleden van slachtoffers van een dodelijke schietpartij in Canada in februari hebben een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het bedrijf zou de schutter acht maanden voor de aanslag als dreiging hebben aangemerkt, maar daarna niet de politie hebben gewaarschuwd.

De 18-jarige schutter schoot haar moeder en stiefbroer op 10 februari thuis dood, waarna ze naar haar voormalige school ging. Daar bracht ze een onderwijsassistent en vijf leerlingen om het leven en pleegde ze zelfmoord.

Voorafgaand aan de schietpartij besprak ze verschillende scenario's met ChatGPT. Volgens een van de aanklachten kwam het veiligheidsteam intern met het advies de politie te bellen. Dat zouden leidinggevenden van OpenAI hebben genegeerd. Het account van de schutter werd gedeactiveerd, maar ze kon een nieuw account aanmaken en bleef het platform gebruiken om de aanslag te plannen.

CEO Sam Altman bood vorige week in een open brief zijn excuses aan.