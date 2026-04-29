Rebellengroep Mali ziet regime 'vroeg of laat' vallen

BAMAKO (ANP/AFP) - Het Malinese regime zal "vroeg of laat" vallen, zegt een woordvoerder van het Azawad Liberation Front (FLA). De separatisten eisen dat de Russische troepen die het leger steunen direct vertrekken.

De FLA is een rebellengroep die voor een groot deel bestaat uit Toeareg, een etnische groep die onafhankelijkheid wil in het noorden van Mali. De groep voerde in het weekend aanvallen uit in samenwerking met een islamistische beweging.

Ze claimen de noordelijke stad Kidal in handen te hebben en ook rond de hoofdstad Bamako werd gevochten. Defensieminister Sadio Camara kwam daarbij om het leven. België en Frankrijk hebben hun burgers opgeroepen het land te verlaten.

Coups

"We hebben geen probleem met Rusland in het bijzonder, of met welk land dan ook. We hebben een probleem met het regime dat Bamako bestuurt", aldus een woordvoerder van de FLA.

Na militaire coups in 2020 en 2021 zette Mali VN-troepen en Franse troepen het land uit.