Familie verdachte schutter Bondi vreest voor veiligheid

SYDNEY (ANP/RTR) - Familieleden van Naveed Akram, de schutter die verdacht wordt van de aanslag op Bondi Beach in Sydney eind vorig jaar, zeggen te vrezen voor hun leven na een reeks bedreigingen. Dat werd dinsdagochtend duidelijk tijdens een rechtszaak.

De advocaat van Akram verzocht de rechter dat de identiteiten van de familieleden niet publiek worden gemaakt. Australische media zijn het daar niet mee eens. Volgens The Sydney Morning Herald is de identiteit van de familieleden van Akram in het land al algemeen bekend. Een uitspraak van de rechter volgt begin april.

De 24-jarige Akram, die is aangeklaagd voor de moord op 15 mensen tijdens een joodse viering op het beroemde strand in Sydney, verscheen via een videoverbinding. Hij bevestigde alleen dat hij de zitting goed kon volgen. Verder zat hij vooral met zijn hoofd gebogen, zonder te reageren op wat er besproken werd.

Volgens de aanklacht pleegde Akram de aanslag samen met zijn vader Sajid, die ter plaatse door de politie werd doodgeschoten. In totaal zijn 59 aanklachten tegen hem ingediend.