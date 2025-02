Familie verwisselde gijzelaar Bibas haalt uit naar premier Israël

TEL AVIV (ANP/AFP) - De nabestaanden van de in de Gazastrook omgekomen Israëlische gijzelaar Shiri Bibas verwijten premier Benjamin Netanyahu de vrouw en andere gijzelaars in de steek te hebben gelaten. Het leek erop dat de Palestijnse Hamas-beweging het lichaam van de vrouw had teruggegeven, maar na onderzoek bleek het om het stoffelijk overschot van een Palestijnse vrouw te gaan.

In een verklaring zegt de familie nog steeds op Bibas te wachten, maar te vrezen voor haar lot. De lichamen van haar twee zoontjes zijn sinds donderdag terug in Israël. Haar man Yarden Bibas kwam eerder deze maand vrij als onderdeel van een staakt-het-vuren, in ruil voor de vrijlating van Palestijnse gevangenen.

Hamas heeft Israël gevraagd het verwisselde lichaam terug te geven. Shiri Bibas en haar kinderen zouden zijn omgekomen bij een Israëlische luchtaanval.