IOC geeft Luiten geen toestemming deel te nemen aan Spelen

LAUSANNE (ANP) - Golfer Joost Luiten mag niet deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de 38-jarige golfer geen toestemming gegeven om mee te doen aan de Spelen, meldt de internationale golffederatie IGF.

Luiten had eerder aan de internationale eisen voldaan, maar niet aan de aanvullende eisen van NOC*NSF. De sportkoepel had de golfer daarom niet opgenomen in de olympische equipe. Luiten spande een kort geding aan tegen NOC*NSF en won. De sportkoepel had de golfer daarna aangemeld bij het Internationaal Olympisch Comité.

De IGF maakte dinsdag in een verklaring echter bekend dat de door NOC*NSF ongebruikte plaats al was opgevuld door een andere golfer. Het Internationaal Olympisch Comité heeft het verzoek van de IGF voor een extra 61e startplaats afgewezen. De bond heeft Luiten van die beslissing op de hoogte gesteld. De golfer heeft nog niet laten weten of hij verdere stappen onderneemt.