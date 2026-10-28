Fatbikeverbod Vondelpark in Amsterdam blijft, geen uitbreiding

AMSTERDAM (ANP) - Het fatbikeverbod in het Amsterdamse Vondelpark blijft van kracht, maar wordt niet uitgebreid naar andere plekken. Dat heeft de gemeente besloten na evaluatie van de maatregel die op 11 mei is ingevoerd.

Een meerderheid van de mensen die gebruikmaken van het park waardeert volgens de gemeente het verbod. "Amsterdammers met een fatbike kiezen een andere route, de ervaren overlast is afgenomen en Amsterdammers vinden het prettiger in het Vondelpark sinds het verbod", zegt wethouder Elise Moeskops.

Tussen 11 mei en 1 september zijn 167 boetes en 138 waarschuwingen uitgedeeld aan mensen die toch op een fatbike reden. Daartegen is twintig keer tevergeefs bezwaar gemaakt. Maar er kan nog wel beroep worden ingesteld.

Geen uitbreiding

De gemeente geeft aan dat het verbod, dat via de lokale regels (APV) is geregeld, niet gaat gelden op andere locaties. Het stadsbestuur wil eerst landelijke wetgeving voor fatbikes afwachten.

Enschede was in maart de eerste gemeente die een fatbikeverbod invoerde via de APV.