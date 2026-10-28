Oppositie snapt snijden in infrastructuur, maar mist investeringen

DEN HAAG (ANP) - Onder oppositiepartijen klinkt begrip voor de keuzes die het kabinet heeft gemaakt om geld vrij te maken voor onderhoud van infrastructuur. Een reeks projecten om wegen, spoor en vaarwegen uit te breiden, is daardoor voorlopig stopgezet. Veel partijen willen dat er meer geld voor infrastructuur komt, zodat nieuwe projecten weer een toekomst krijgen.

ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis gaf in het debat over de begroting voor Infrastructuur en Waterstaat complimenten aan het kabinet. "Omdat zij het aangedurfd hebben om keuzes te maken in schaarste." Maar die oplossing legt ook een "schrijnend gebrek aan geld voor infrastructuur bloot", voegde hij toe. Het kabinet is "bijna alleen nog maar bezig met het onderhouden en vervangen van het bestaande".

Hidde Heutink van de Groep Markuszower heeft een voorstel geschreven om jaarlijks 5 miljard euro extra uit te trekken voor infrastructuur. Hij wil Europese regels gebruiken die het mogelijk maken om meer geld bij te lenen voor uitgaven die met defensie te maken hebben.

Lelylijn

Grinwis vindt dat geen goede manier om geld op te halen. "Ik vind dat we als overheid al genoeg uitgeven, en dat we primair moeten kijken naar andere uitgaven."

Meerdere partijen begonnen ook over de Lelylijn, de spoorlijn tussen de Randstad en het noorden waar nog altijd bij lange na niet genoeg geld voor is. Klaas Knot, de oud-president van De Nederlandsche Bank die eerder al adviseerde om jaarlijks 400 miljoen euro te sparen voor de spoorlijn, is opnieuw aan het werk gezet om de haalbaarheid te onderzoeken.

"Het is wat mij betreft een omslachtige manier om te zeggen dat de Lelylijn naast de vissticks in de vriezer belandt", zei JA21-Kamerlid Maarten Goudzwaard. Hij vindt dat het kabinet moet gaan sparen. "En zo niet, wees daar dan eerlijk over in plaats van de schijn op te houden."