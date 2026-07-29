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Fauci beroept zich op zwijgrecht in verhoor over ontstaan covid

Samenleving
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 16:22
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WASHINGTON (ANP/RTR) - De bekende Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci beroept zich op zijn zwijgrecht tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat over het ontstaan van covid. Volgens Fauci is hij alleen maar gedagvaard omdat een senator erop uit zou zijn om hem in de gevangenis te krijgen.
De Republikein Rand Paul leidt een senaatscommissie over de oorsprong van het coronavirus dat in 2020 voor een pandemie zorgde. Volgens hem heeft het Amerikaanse gezondheidsinstituut NIH, waar Fauci destijds leiding aan gaf, meebetaald aan een bepaald virusonderzoek in Wuhan, de Chinese stad waar de covid-uitbraak begon. Fauci heeft dat al vaak ontkend en deed dat ook al meerdere keren in het Congres.
Volgens Paul heeft Fauci daarover gelogen. Hij en gezondheidsminister Robert F. Kennedy jr., beiden tegenstanders van covid-vaccins, hebben aangegeven dat ze hoopten dat Fauci zijn standpunten tijdens het verhoor in de Senaat zou herhalen, zodat hij vervolgd kon worden voor meineed.
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