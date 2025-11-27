ECONOMIE
Trump: we moeten Afghanen onderzoeken die onder Biden aankwamen

Samenleving
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 4:29
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn regering opgeroepen Afghaanse immigranten die tijdens de regering van voormalig president Joe Biden de Verenigde Staten zijn binnengekomen, opnieuw te onderzoeken. Dat deed Trump in een vooraf opgenomen toespraak vanuit Florida, waar hij Thanksgiving doorbrengt.
Aanleiding voor Trumps oproep was de schietpartij op twee leden van de Nationale Garde in Washington, die hij "een terreurdaad" noemde. Trump bevestigde eerdere berichten dat de verdachte een Afghaan is die in 2021 naar de VS kwam.
"Deze gruwelijke aanval was een daad van kwaad, een daad van haat en een terreurdaad", zei Trump. "We moeten nu elke vreemdeling die onder Biden vanuit Afghanistan ons land is binnengekomen, opnieuw onderzoeken."
