Russische bewindsman bevestigt dat Rusland Cuba gaat helpen

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 10:50
anp130226097 1
MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland gaat Cuba "humanitair helpen" omdat de VS proberen onder meer de olietoevoer naar het eiland te blokkeren. Dit heeft de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov bevestigd. Russische media meldden eerder al dat het Kremlin van plan was binnenkort te hulp te schieten.
Cuba kampt met de ergste energiecrisis in jaren, grotendeels veroorzaakt door de Amerikaanse blokkade van de Venezolaanse olietoevoer. Venezuela was tot voor kort de voornaamste olieleverancier van het eiland. De Verenigde Staten dreigen landen die Cuba olie leveren met sancties. Vanwege die druk heeft Mexico olieleveringen aan Cuba opgeschort.
Aan het begin van de week beschuldigde het Kremlin de Verenigde Staten ervan te proberen het eiland met elf miljoen inwoners te "verstikken".
