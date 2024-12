FDF-voorman: vrijspraak dierenactivisten is absurd

DEN HAAG (ANP) - Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force (FDF), noemt het "te gek voor woorden" dat de dierenactivisten die in 2019 een varkensstal in Boxtel waren binnengedrongen, zijn vrijgesproken door het gerechtshof in Den Bosch. Volgens de rechter hadden de zestig activisten geen bewezen strafbare feiten gepleegd.

"Voor de boeren wordt weer niks gedaan. Het gaat alleen nog maar om politiek, waarbij het vooral draait om het verdrijven van de boeren", reageert Van den Oever. "Het is compleet absurd: wanneer boeren protesteren en met hun tractoren de straat op gaan, krijgen ze meteen flinke boetes en staat het hele land op zijn kop. Maar als tientallen mensen een bedrijf binnenvallen, komen ze er zonder enige straf vanaf, zelfs zonder een aanklacht voor lokaalvredebreuk", stelt de FDF-voorman.

De rechters oordelen onder meer dat niet bewezen is dat de dierenactivisten de staldeuren hebben geforceerd. Ze gedroegen zich vreedzaam en konden het volgens het hof niet helpen dat ze urenlang binnenbleven.