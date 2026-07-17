FDF 'vreest voor veiligheid' LTO-voorzitter Ger Koopmans

APELDOORN (ANP) - Actiekoepel Farmers Defence Force (FDF) zegt te "vrezen voor de veiligheid van Ger Koopmans" na een vergadering van lokale boerenactiegroepen. Daar dreigden volgens Mark van den Oever van de FDF meerdere boeren de voorzitter van de landbouworganisatie LTO thuis op te zoeken en te castreren. Hij wil niet zeggen wie er verantwoordelijk is voor de dreigementen.

Donderdagavond kwamen naar zijn zeggen honderden boeren van zo'n honderd lokale actiegroepen bijeen in Apeldoorn. Die bespraken daar welke acties ze willen ondernemen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De bijeenkomst raakte volgens Van den Oever "ontspoord" en "de boeren waren woest".

De FDF zegt zelf geen "enkele verantwoordelijkheid" te hebben voor "wat er allemaal gaat gebeuren". Wel zegt Van den Oever achter de standpunten van de boeren te staan, maar dat sommige genoemde acties niet door de beugel kunnen. "Wij begrijpen de woede over het verraad van LTO maar dit gaat echt te ver."

Bufferzones

Van den Oever suggereerde eerder zelf ook in een onlinevideo dat de kabinetsplannen "uit de koker van LTO komen" en dat zij voor een "paar miljoen steekpenningen de hele boerensector opruimen". De FDF levert daar geen bewijs voor.

De regering wil bufferzones rond boerenbedrijven in de natuur instellen, waar dan strengere stikstofregels gaan gelden. Ook de LTO is kritisch op de plannen. Koopmans noemde het "pijnlijke maatregelen waarvan volstrekt onduidelijk is hoe ze aansluiten en optellen tot de doelen die gehaald moeten worden."

Op de bijeenkomst van de boeren werden ook andere acties voorgesteld, zoals omgekeerde vlaggen en protestborden. Ook wordt een lijst met eisen voorbereid. LTO wil op dit moment niet reageren.