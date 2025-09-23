Federatie: patiënten niet uit problemen nu premie DSW niet stijgt

UTRECHT (ANP) - Het is goed nieuws dat de zorgpremie bij verzekeraar DSW voor het eerst in jaren gelijk blijft, "maar patiënten zijn daarmee niet uit de problemen", zegt Patiëntenfederatie Nederland. Volgens de organisatie hebben veel mensen nog altijd te maken met "een stapeling van zorgkosten: premies, het eigen risico, eigen bijdragen voor medicijnen en hulpmiddelen, reiskosten, dieetkosten en kosten voor bijvoorbeeld de tandarts of fysiotherapie".

Zulke kosten kunnen ertoe leiden dat mensen niet naar een dokter gaan terwijl ze die zorg wel nodig hebben, stelt de federatie. "Dit probleem vraagt om politieke actie: zorg moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijven."

DSW maakt traditiegetrouw als eerste zorgverzekeraar de premies voor volgend jaar bekend. Het bedrag blijft 158,50 euro per maand. Het bedrijf benadrukt dat dit eenmalig is en dat hervormingen in de zorg hard nodig blijven. In de komende weken kondigen andere verzekeraars hun premies aan.