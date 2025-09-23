ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Federatie: patiënten niet uit problemen nu premie DSW niet stijgt

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 10:10
anp230925090 1
UTRECHT (ANP) - Het is goed nieuws dat de zorgpremie bij verzekeraar DSW voor het eerst in jaren gelijk blijft, "maar patiënten zijn daarmee niet uit de problemen", zegt Patiëntenfederatie Nederland. Volgens de organisatie hebben veel mensen nog altijd te maken met "een stapeling van zorgkosten: premies, het eigen risico, eigen bijdragen voor medicijnen en hulpmiddelen, reiskosten, dieetkosten en kosten voor bijvoorbeeld de tandarts of fysiotherapie".
Zulke kosten kunnen ertoe leiden dat mensen niet naar een dokter gaan terwijl ze die zorg wel nodig hebben, stelt de federatie. "Dit probleem vraagt om politieke actie: zorg moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijven."
DSW maakt traditiegetrouw als eerste zorgverzekeraar de premies voor volgend jaar bekend. Het bedrag blijft 158,50 euro per maand. Het bedrijf benadrukt dat dit eenmalig is en dat hervormingen in de zorg hard nodig blijven. In de komende weken kondigen andere verzekeraars hun premies aan.
loading

POPULAIR NIEUWS

213747324 l normal none

Dit zijn de slechtste buren in een vliegtuig

anp220925122 1

Gaat Mona Keijzer (BBB) zorgen voor een derde kabinetsval?

ANP-427441954

De hel aan het front: Russische soldaten lijden aan hiv, tuberculose en hepatitis C

ANP-532157931

Dit vakantieland voelt verrassend Scandinavisch, maar dan voor een fractie van de prijs

161335381_m

Onderzoekers van Harvard bevestigen: dit dieet houdt je brein jong

ANP-532084449 (1)

Waarom langzamer sporten gezonder is dan jezelf uitputten

Loading