Danique over B&B Vol Liefde: “Het lijkt alsof ik na één dag bij ’m in de hottub ben gesprongen”

Het B&B Vol Liefde -seizoen mag dan voorbij zijn, voor Daniël en Danique begint het avontuur nu pas echt. De twee zijn stapelverliefd en blikken terug op een intensief maar sprookjesachtig begin van hun relatie.

Voordat Danique haar koffers mocht pakken, moest ze zich door een flink selectieproces worstelen. “Je krijgt een vragenlijst met echt héél veel persoonlijke vragen. Of je bijvoorbeeld een jaloers type bent, hoe je band is met je familie of dingen waarvan je hebt geleerd in je leven”, vertelt ze. “Dat doen ze denk ik om te kijken of je mentaal stabiel genoeg bent om mee te doen aan zo’n intensief programma.”

Eenmaal in Tsjechië liep ze twintig minuten te zoeken naar Daniël. Uiteindelijk ontmoette ze hem in zijn hotelkamer. “Vrijwel meteen gaf hij me een kleine rondleiding en daarna gingen we even samen op het terras zitten.”

Stiekem daten

Tijdens de opnames merkte Danique dat haar gevoelens steeds sterker werden. “Toen de laatste kandidaat kwam merkte ik dat ik dat lastig vond. Ik begon Daniël namelijk steeds leuker te vinden.” Na de opnames bleven ze samen nog anderhalve week in Tsjechië en reden daarna samen terug naar Nederland.

Daten gebeurde vaak onder de radar. *“We zijn een aantal keer als het donker was met de waterfiets het water opgegaan om naar de sterren te kijken. Ik vond het daardoor ook juist wel een leuke periode – alsof de tijd nog een beetje van ons was.”

Negatieve reacties

Op tv zag het er allemaal sneller uit dan in werkelijkheid. “Op televisie lijkt het alsof ik na één dag bij ’m in de hottub ben gesprongen en bij hem ben gaan slapen. Dat is helemaal niet zo gegaan”, zegt Danique.

Negatieve reacties over haar leeftijd of vermeende botox kan ze relativeren. “Als je iets negatiefs wil zeggen, zeg dan iets wat in ieder geval klopt. Ik heb namelijk helemaal geen botox.”

Inmiddels woont ze in Tsjechië, werkt mee in het hotel en geniet ze vooral: “Dat ik hier met mijn liefde ben maakt het natuurlijk nog mooier.”