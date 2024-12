Feest bij oppositie en demonstranten Zuid-Korea na afzetten Yoon

SEOUL (ANP/AFP) - Het nieuws van president Yoon Suk-yeols afzetting is met gejuich ontvangen door de duizenden Zuid-Koreaanse demonstranten bij het parlementsgebouw in Seoul. De oppositie heeft de uitkomst van de stemming bejubeld als een "overwinning van het volk", dat de afgelopen anderhalve week elke dag protesteerde en het aftreden van Yoon eiste.

Naar schatting zijn zaterdag meer dan 200.000 mensen op de been. Volgens de BBC is het protest op straat omgeslagen in een feest nu Yoon is weggestemd door het parlement en zijn sommigen in tranen door het nieuws. "Ik ben zo blij dat de motie is aangenomen", vertelde een van hen aan de Britse omroep. "Het is een opluchting dat we nu niet meer elke dag de kou in moeten om te protesteren."

Even verderop hadden zo'n 30.000 aanhangers van Yoon zich verzameld. Daar werd het vooral stil op straat, afgezien van een paar vloekende demonstranten.