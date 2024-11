Feest verandert in nachtmerrie: backpackers in Laos vergiftigd door cocktails met methanol

Twee Australische backpackers vechten voor hun leven in Thaise ziekenhuizen nadat ze cocktails dronken die met methanol waren aangelengd. Het duo was op reis in Laos, waar ook andere reizigers ziek werden door dezelfde giftige drankjes. Een feestavond in het populaire backpackerdorp Vang Vieng eindigde in een drama

De twee 19-jarige Australische vrouwen logeerden in een budgethotel in Vang Vieng, een bekende hotspot voor backpackers. Na een avondje cocktails drinken in lokale bars keerden ze terug naar hun accommodatie. Volgens een medewerker van het Nana Backpacker Hostel sliepen de vrouwen een gat in de dag. Toen ze niet kwamen opdagen om uit te checken, trof het personeel hen onwel aan in hun kamers. Ze werden met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Vele slachtoffers

Een van de slachtoffers is inmiddels naar Bangkok gevlogen, waar haar familie aan haar zijde is. Haar vader sprak met het Australische nieuwsprogramma 3AW: “De toestand van mijn dochter is ernstig”, wist hij te vertellen. Ook tien reisgenoten van de vrouwen werden ziek.

Methanol is een giftig bijproduct dat ontstaat bij alcoholische gisting en vaak wordt gebruikt in industriële producten als antivries of oplosmiddel. Volgens de Amerikaanse National Library of Medicine kan blootstelling aan methanol 'extreem gevaarlijk' zijn, met een hoge kans op overlijden zonder snelle medische behandeling. Symptomen van vergiftiging variëren van buikpijn en misselijkheid tot ademhalingsproblemen en blindheid.

Methanol en ethanol

Hoewel methanol absoluut niet geschikt is voor consumptie, wordt het soms illegaal toegevoegd aan zelfgemaakte alcoholhoudende dranken als goedkoop alternatief voor ethanol – de stof die wij kennen als alcohol . Het resultaat? Een goedkope, maar potentieel dodelijke cocktail.

De tragedie in Laos staat niet op zichzelf; het gebeurt vaker dat mensen erg ziek worden van giftige drank of zelfs overlijden. Afgelopen augustus stierven acht mensen in Bangkok na het drinken van een kruidenlikeur die met methanol was aangelengd. Nog eens 44 mensen werden ernstig ziek. Deze ‘kruidenlikeur’, een variant van de traditionele drank 'ya dong', was illegaal geproduceerd door een vrouw die zonder het te weten methanol kocht van twee broers. De giftige drank werd vervolgens verkocht op avondmarkten in de Thaise hoofdstad.