Nog onduidelijk of Nadal meespeelt tegen Oranje bij afscheid

MÁLAGA (ANP/RTR/AFP) - Het is onduidelijk of Rafael Nadal dinsdag in actie komt in het enkelspel bij de ontmoeting van Spanje met Nederland in de kwartfinales van de Davis Cup. De 22-voudig grandslamwinnaar beëindigt in de landenwedstrijd in Málaga zijn imposante tenniscarrière. "Ik weet niet of ik een wedstrijd ga spelen. Ik heb de laatste tijd weinig gespeeld", zei de 38-jarige Nadal tijdens een persmoment.

Captain David Ferrer van het Spaanse team liet desgevraagd weten dat hij het ook niet weet of Nadal dinsdag in actie komt. Vermoedelijk volgt een besluit pas kort voor het duel.

"Er bestaat geen ideaal einde", zei Nadal. "Wat ik wil is dat het team de Davis Cup wint. Mijn beste afscheid is de vreugde om het winnen van de cup en ik ben hier om het team te helpen winnen. Ik zal de baan niet betreden als ik me niet in staat voel een wedstrijd te winnen. Maar als ik de baan op kom, hoop ik mijn emoties onder controle te hebben. Ik wil genieten van mijn laatste week en niet te veel denken aan mijn pensioen."

Nadal, die de laatste jaren van zijn tennisloopbaan vaak met blessures te maken had, heeft sinds de Olympische Spelen in Parijs, waar hij in de tweede ronde van Novak Djokovic verloor, niet meer gespeeld.