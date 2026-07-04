Plasklachten bij mannen: wanneer naar de huisarts?

Veel mannen merken rond of na hun vijftigste dat plassen anders gaat: de straal wordt zwakker, het duurt langer, er is nadruppelen of je moet ’s nachts vaker je bed uit. Vaak is dat het gevolg van een goedaardige prostaatvergroting, maar soms is er méér aan de hand en is een bezoek aan de huisarts nodig

Plasklachten zijn gênant om over te praten, maar ze komen zo vaak voor dat huisartsen er dagelijks patiënten mee zien – en meestal is er goed iets aan te doen. Wie de alarmsignalen kent, kan op tijd aan de bel trekken.

Dit zijn veelvoorkomende plasklachten

Zwakke straal en langer moeten wachten tot de plas op gang komt.

Nadruppelen: je bent klaar, maar er blijft urine komen.

Vaak kleine beetjes plassen, ook ’s nachts.

Een gevoel dat de blaas niet helemaal leeg raakt.

Moeite om urine op te houden, of ongewild urineverlies.

Met deze klachten hoef je niet in paniek naar de spoed, maar wél naar de huisarts voor beoordeling en eventuele behandeling.

Alarmsignalen: nu direct bellen

Bij een aantal signalen is wél spoed geboden. Huisartsen en medische sites noemen vooral deze duidelijke alarmsymptomen:

Je kunt opeens helemaal niet meer plassen, terwijl je wel aandrang en pijn/druk in de onderbuik hebt.

Plassen doet pijn én je voelt je ziek, bijvoorbeeld met koorts, rillingen of algehele malaise.

Er zit zichtbaar bloed bij je urine.

Er komt pus of ander vreemd vocht uit de penis dat geen urine is.

Heftige, plots ontstane pijn in onderbuik, lies of flank samen met plasproblemen.

Dit soort klachten kan wijzen op een blaas- of nierinfectie, acute urineretentie of bijvoorbeeld een ernstige ontsteking van de prostaat, en dan is snel ingrijpen nodig om schade aan blaas en nieren te voorkomen.

Binnenkort een afspraak: klachten die je niet moet wegwuiven

Er zijn ook “gele vlaggen”: klachten die niet acuut levensbedreigend zijn, maar wél reden voor een afspraak op korte termijn.

Aanhoudende zwakke straal, nadruppelen en het gevoel dat de blaas niet leeg raakt.antoniusziekenhuis+2

Vaak ’s nachts uit bed moeten om te plassen.

Regelmatig pijn of branderig gevoel bij plassen, ook zonder koorts.

Terugkerende blaasontstekingen of urineweginfecties.

Nieuwe incontinentieklachten: urineverlies bij hoesten, lachen of inspanning.

Lang met deze klachten rondlopen vergroot de kans op blaasbeschadiging, nierproblemen en op een acute blokkade van de plasbuis. Bovendien kunnen veranderingen bij het plassen soms een vroeg signaal zijn van kanker van prostaat, blaas of nieren, reden waarom KWF en andere organisaties adviseren hiermee niet te blijven doorlopen.

Waarom mannen vaak te laat gaan

Gezondheidsorganisaties zien dat veel mannen plasklachten afdoen als “ouderdom” en er pas met forse klachten mee naar de huisarts gaan. Daarbij speelt schaamte, maar ook de gedachte dat er toch niets aan te doen is.

Die gedachte klopt niet: medicijnen, leefstijladvies, bekkenbodemtraining of kleine ingrepen kunnen de klachten vaak aanzienlijk verminderen. Hoe eerder een probleem wordt herkend, hoe groter de kans dat het met relatief eenvoudige behandeling onder controle komt.