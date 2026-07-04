Grote steden weer rustig na onrust rond WK-zege Marokko

DEN HAAG (ANP) - In Rotterdam, Utrecht en Den Haag is het weer rustig op straat nadat de Mobiele Eenheid (ME) zaterdagavond moest optreden wegens onrust rond de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada. Fans van Marokko gingen in de grote steden de straat op om de winst te vieren.

De burgemeester van Den Haag gaf een noodbevel af voor de Schilderswijk, toen het feest daar uit de hand dreigde te lopen. De ME en politieagenten te paard traden op om de straten te ontruimen. Ook werd een waterwerper ingezet.

In Rotterdam kwam de ME in actie bij de 1e Middellandstraat. Een groep mensen blokkeerde daar een calamiteitenroute, die open moest blijven voor hulpdiensten. Ook werden agenten bekogeld met eieren. Na middernacht werd de inzet van de ME afgeschaald en inmiddels is de rust weergekeerd, aldus een woordvoerder van de politie.

In Utrecht zorgden relschoppers voor ernstige ongeregeldheden in Lombok, Kanaleneiland en Overvecht. Een ANP-verslaggever zag dat het in Lombok iets na 01.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag weer rustig was.