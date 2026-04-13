Honderden meldingen van kikkerdril, ondanks 'terugval' in maart

WAGENINGEN (ANP) - Bij de landelijke kikkerdriltelling zijn dit jaar 616 waarnemingen doorgegeven aan kenniscentrum RAVON. De meeste kikkerdrilmeldingen kwamen uit de provincie Gelderland, meldt natuurwebsite Nature Today. Daarna volgen Zuid-Holland en Noord-Brabant.

De jaarlijkse kikkerdriltelling begon op 27 februari en duurde tot en met zondag. Volgens Nature Today werden de eerste eiklompen van de bruine kikker eind februari gezien in Limburg. In de laatste dagen van die maand waren de temperaturen hoog. Daardoor werden veel amfibieën actief en trokken ze naar tuinvijvers om zich voort te planten.

Toen het in de loop van maart kouder werd en het bovendien weinig regende, stagneerde de amfibieëntrek. "In veel tuinvijvers en andere wateren ontbrak ieder spoor van eiklompen of zelfs van volwassen kikkers", aldus Nature Today. Tijdens het paasweekend begin april werden juist "opvallend veel" eiklompen doorgegeven.

Vorig jaar werden in ongeveer dezelfde periode 537 kikkerdrilwaarnemingen gemeld tijdens de landelijke telling.