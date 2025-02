Fietsenstalling Jaarbeurs weer open na inspectie constructie

UTRECHT (ANP) - De fietsenstalling bij het Jaarbeursplein bij het drukke Centraal Station Utrecht gaat na vierenhalve maand weer open. De gemeente Utrecht meldt dat na inspectie van scheurtjes in de constructie is geconcludeerd dat de stalling veilig te gebruiken is. De 4300 plekken kunnen vanaf 28 februari weer bezet worden.

Op 11 oktober werden tijdens een controle scheurtjes geconstateerd in de betonconstructie. De stalling werd nog dezelfde avond uit voorzorg gesloten, ook de buitentrappen en het plateau boven de stalling werden afgesloten. Nu wijst onderzoek uit dat de scheurtjes "op de korte termijn" geen gevolgen hebben voor de veiligheid.

Bij het onderzoek is wel een laag water aangetroffen onder de stenen van het Stadsplateau. "Op een termijn van tientallen jaren kan dit water de constructie van de fietsenstalling mogelijk verzwakken", doordat het water "het wapeningsstaal in het beton" aantast, aldus de gemeente Utrecht. Een structurele oplossing daarvoor is er nog niet, wel zal van binnen uit extra versterking worden aangebracht. Dat is naar verwachting van de gemeente in het tweede kwartaal van 2025 klaar, tot die tijd blijft het Stadsplateau gesloten.

Op het Jaarbeursplein werd een tijdelijke buitenstalling gemaakt. Mensen hebben tot 3 maart om hun fiets daar weg te halen.