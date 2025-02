Tennisster Swiatek verliest in Dubai van tienertalent Andrejeva

DUBAI (ANP) - Iga Swiatek (23) is op het tennistoernooi van Dubai in de kwartfinales te kijk gezet door toptalent Mirra Andrejeva. De Poolse nummer 2 van de wereld ging in twee sets (6-3 6-3) kansloos ten onder tegen de 17-jarige Russische. Swiatek profiteerde daarmee niet van de uitschakeling van haar grote concurrente Aryna Sabalenka uit Belarus, die eerder in de achtste finales verloor van de Deense Clara Tauson.

Swiatek ging vorige week ook al vroegtijdig ten onder bij het tennistoernooi van Doha. De Poolse, die er de afgelopen drie jaar met de hoofdprijs vandoor ging, verloor daar in de halve finale van Jelena Ostapenko.