ZWOLLE (ANP) - Een fietser is aan het einde van de middag overleden door een aanrijding met een auto in Zwolle, meldt de politie. Het slachtoffer is een man van 65 uit Rouveen.

Het ongeval gebeurde rond 17.45 uur op de Lichtmisweg, parallel aan snelweg A28.

De politie onderzoekt hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren. De weg was enige tijd afgesloten, maar is inmiddels weer open.