Je wordt in Frankrijk geflitst en krijgt er strafpunten bij. Op je Nederlandse rijbewijs komen die niet terecht, schrijft de ANWB: buitenlandse strafpunten gelden alleen in het land waar je ze kreeg. Toch kun je in de problemen komen. Met te veel punten mag je in dat land een tijd niet rijden, en een ingenomen rijbewijs houdt je ook in Nederland van de weg. Vanaf november 2029 telt een zware buitenlandse straf bovendien hier mee.

Het buitenland houdt je punten gewoon bij

Frankrijk, Italië en Duitsland werken met een puntenrijbewijs. Ook met een Nederlands rijbewijs krijg je daar punten, bevestigt de ANWB voor Frankrijk. Het land zet ze in een eigen register. Overdragen aan Nederland kan niet, want hier bestaat voor ervaren bestuurders geen puntenstelsel. Heb je in dat ene land te veel punten verzameld, dan mag je er tijdelijk niet meer rijden.

Nederland kent alleen punten voor beginners. In de eerste vijf jaar na je examen, of zeven als je met 17 begon, krijg je een strafpunt voor onder meer 30 kilometer per uur te hard rijden of een ongeluk veroorzaken. Bij twee punten lever je je rijbewijs in en moet je een rijtest bij het CBR doen, legt de ANWB uit.

Duitsland: bij acht punten mag je er niet meer rijden

Duitsland registreert punten in het Fahreignungsregister in Flensburg, ook van toeristen. Dat meldt MAX Vakantieman. Een overtreding met een boete van minstens 60 euro levert 1, 2 of 3 punten op. Bij 4 en 6 punten krijg je een waarschuwing, bij 8 punten een rijontzegging. Die geldt alleen in Duitsland: thuis mag je met hetzelfde rijbewijs gewoon de weg op.

Ook een overtreding op de fiets kan in Duitsland een punt opleveren, omdat de Duitse autoriteiten ervan uitgaan dat je in de auto net zo rijdt. Lichte punten verlopen na tweeënhalf jaar, zware pas na tien jaar.

Krijg je in Duitsland een Fahrverbot, een rijverbod van een tot drie maanden, en woon je niet in Duitsland? Dan plakken de Duitse autoriteiten een sticker met de einddatum op je rijbewijs, staat in de Duitse verkeerswet (paragraaf 25 StVG).

Rijverbod of rijbewijs ingenomen: daar zit het verschil

Rijverbod of ontzegging: je mag niet rijden in het land dat de straf oplegde. In Nederland mag het wel, schrijven de ANWB en de Rijksoverheid.

je mag niet rijden in het land dat de straf oplegde. In Nederland mag het wel, schrijven de ANWB en de Rijksoverheid. Rijbewijs ingenomen: dan mag je nergens rijden, ook niet in Nederland, tot je het pasje terug hebt. De buitenlandse politie stuurt het naar de RDW, die het doorstuurt naar je gemeente.

dan mag je nergens rijden, ook niet in Nederland, tot je het pasje terug hebt. De buitenlandse politie stuurt het naar de RDW, die het doorstuurt naar je gemeente. Geen nieuw rijbewijs aanvragen: komt het ingenomen exemplaar later bij de RDW binnen, dan verklaart die het nieuwe ongeldig. Je moet dan opnieuw examen doen.

De boete komt wel naar Nederland

Punten blijven over de grens, boetes niet. Het CJIB mag een boete uit een ander EU-land of Zwitserland innen als die hoger is dan 70 euro en definitief, dus als je geen bezwaar meer kunt maken. Betaal je niet, dan kan je naam in het opsporingsregister van dat land komen. Bij de volgende controle daar moet je alsnog betalen. Nederlanders betalen hun Belgische verkeersboetes overigens trouwer dan Fransen.

Wat te hard rijden kost, verschilt flink per land. In Italië levert 41 tot 60 kilometer per uur te hard bovendien zes strafpunten op, blijkt uit het overzicht van boetes voor te hard rijden in elk vakantieland

Vanaf 2029 telt een zware straf ook hier

De EU legde in oktober 2025 vast dat een rijverbod voor zware overtredingen straks in de hele EU geldt, in richtlijn 2025/2206. Een richtlijn moet elk land eerst in een eigen wet omzetten. Nederland moet dat uiterlijk 26 november 2028 doen, de regels gelden vanaf 26 november 2029.

Het gaat om rijden onder invloed van alcohol of drugs, te hard rijden en een verkeersovertreding waarbij iemand overlijdt of zwaar gewond raakt. Legt het buitenland je een rijverbod van minstens drie maanden op, dan meldt dat land het aan Nederland. Nederland moet je rijbewijs dan ook hier intrekken, schorsen of beperken.

Nederland mag in een paar gevallen weigeren. Bijvoorbeeld als je minder dan 50 kilometer per uur te hard reed, of als je voor dezelfde overtreding in Nederland geen rijverbod zou krijgen. Strafpunten vallen er uitdrukkelijk buiten: nationale puntenstelsels regelt de richtlijn niet. Acht punten in Flensburg blijven dus een Duits probleem.

Wat je nu kunt doen

Reed iemand anders? Geef de naam van de bestuurder door. Anders krijg jij de punten, waarschuwt de ANWB.

Geef de naam van de bestuurder door. Anders krijg jij de punten, waarschuwt de ANWB. Maak op tijd bezwaar. In Frankrijk heb je daar 30 dagen voor, via de Nederlandstalige site van ANTAI, de Franse boete-instantie.

In Frankrijk heb je daar 30 dagen voor, via de Nederlandstalige site van ANTAI, de Franse boete-instantie. Rijbewijs ingenomen? Wacht tot de RDW het via je gemeente terugstuurt en rijd tot die tijd niet.

Wacht tot de RDW het via je gemeente terugstuurt en rijd tot die tijd niet. Laat je niet opjagen door een incassobureau. Een commercieel bureau kan je niet dwingen tot betalen. Alleen het CJIB kan dat.

Met acht punten in Flensburg mag je in Nederland dus gewoon de auto pakken. Voor een weekend Winterberg neem je dan de trein.

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