Zondag gaat de klok een uur terug: deze apparaten moet je zelf nog verzetten

In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober gaat de klok om 3.00 uur terug naar 2.00 uur. Je krijgt er een uur slaap bij.

Dit jaar begint de wintertijd zo vroeg als het kan. De klok gaat altijd terug op de laatste zondag van oktober, en eerder dan de 25e kan die niet vallen. Dat gebeurde voor het laatst in 2020 en gebeurt pas weer in 2037.

Dit gaat vanzelf

Je telefoon, computer en smartwatch zetten zichzelf om. Controleer wel even of in de instellingen de automatische tijd aan staat.

Dit moet je zelf doen

Andere klokken lopen na zondag een uur voor. Zet ze het liefst zaterdagavond al terug, voordat je gaat slapen.

De klok van de oven en de magnetron.

De klok in de auto, zeker bij een wat ouder model.

De wandklok, de wekker en je horloge.

De thermostaat met een klokprogramma. Anders loopt het verwarmingsschema een uur uit de pas.

Tijdschakelaars, bijvoorbeeld van de tuinverlichting, de vijverpomp of de kerstverlichting.

“Je telefoon doet het vanzelf. De oven, de auto en de thermostaat niet.”

Zo went je lichaam sneller

Eén uur lijkt weinig, maar je biologische klok raakt er even van in de war. Veel mensen merken dat een paar dagen, als een kleine jetlag.

Ga vrijdag een half uur later naar bed en zaterdag een uur later. Zo is de sprong kleiner.

Houd daarna vaste tijden aan voor opstaan en slapen, ook in het weekend.

Ga overdag zo veel mogelijk naar buiten, want daglicht helpt je ritme.

Dim 's avonds de lampen en leg je scherm op tijd weg.

Ben je zondag toch een uur te vroeg wakker? Sta dan gewoon op en geniet van dat extra uur.

Let maandag op in de avondspits

Vanaf maandag 26 oktober valt de avondspits voor een deel in het donker. In het donker is het risico op een ongeluk groter, vooral voor fietsers en voetgangers. Dat hogere risico blijft de hele winter.

Op de snelweg is de avondspits na de overgang naar wintertijd ook drukker. Controleer daarom of je autoverlichting werkt, houd ramen en spiegels schoon en vul de ruitensproeiervloeistof bij.

“Zondag een uur langer slapen, maandag de avondspits in het donker.”

Afschaffen? Voorlopig niet

Het verzetten van de klok is een afspraak in de Europese Unie. Het Europees Parlement stemde in 2019 voor afschaffing. Maar de lidstaten zijn het nooit eens geworden over de vraag of het dan altijd zomertijd of altijd wintertijd moet worden.

De Europese Commissie laat de gevolgen nu eerst verder onderzoeken. Tot er een besluit is, blijft alles bij het oude. Op zondag 28 maart 2027 gaat de klok dus gewoon weer een uur vooruit.

Wintertijd op een rij

Wanneer: nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober, om 3.00 uur terug naar 2.00 uur

Gaat vanzelf: telefoon, computer, smartwatch

Zelf verzetten: oven, magnetron, auto, wandklok, wekker, thermostaat, tijdschakelaars

Volgende keer: zomertijd op zondag 28 maart 2027

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