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Grote stijging betrapte verkeersovertreders, dit zijn de cijfers

Samenleving
door Peter Janssen
donderdag, 24 september 2026 om 9:10
ANP-565880083
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Er zijn van mei tot en met augustus flink meer verkeersovertredingen vastgesteld dan in die periode vorig jaar. Bij de stijging gaat het vooral om snelheid, rood licht en de telefoon in de hand. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) verklaart de toename deels door meer geautomatiseerde controlemiddelen. Ook zette de politie meer mensen aan de kant.
Het overtreden van het verbod op gebruik van een telefoon (op fiets en in auto) steeg met ruim 56 procent (van 79.329 naar 123.930). Die stijging komt volledig door de inzet van de focusflitser, een verplaatsbare slimme camera langs de weg die automatisch controleert of een bestuurder een mobiele telefoon vasthoudt. Daarvan staan er nu ongeveer veertig en eind dit jaar moeten dat er vijftig zijn.
Ook door rood rijden en het inrijden van zogenoemde nul-emissiezones zorgden voor een stijging in het aantal geconstateerde verkeersovertredingen. Door rood reden 81.277 weggebruikers. Dat was een stijging van 20 procent (in 2025 67.718). Ruim 11.200 vervuilende voertuigen reden een nul-emissiezone in: 47 procent meer dan in dezelfde periode in 2025 (7642).
Het CJIB zorgt namens de overheid onder meer voor het innen van verkeersboetes.

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