UTRECHT (ANP) - Op de Draaiweg in de Utrechtse wijk Tuinwijk is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 24-jarige fietsster overleden door een ongeluk. De vrouw werd rond 01.40 uur aangereden door een 34-jarige automobilist. De man is aangehouden en zit vast voor verhoor, meldt de politie.

De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht.