Files houden lang aan na zeer drukke ochtendspits

DEN HAAG (ANP) - Na een zeer drukke ochtendspits blijven op veel plaatsen in het land files staan. Rond 10.00 uur stond er woensdagochtend nog steeds zo'n 275 kilometer file op de grote wegen. "Dat is fors meer dan het gemiddelde op dit tijdstip (40 kilometer)", meldt Rijkswaterstaat.

Op de piek stond er in totaal 704 kilometer file, net iets onder het record voor een woensdagochtendspits uit 1999. Op 10 februari van dat jaar sneeuwde het ook flink en werd 774 kilometer aan files geteld.

Rijkswaterstaat blijft adviseren om thuis te blijven indien mogelijk. "Mocht je toch de weg op moeten, houd dan rekening met extra reistijd en gevaarlijke rijomstandigheden."

Weggebruikers moesten onder meer lang wachten op de N59 tussen knooppunt Hellegatsplein en Scharendijke en op de A4 tussen Den Hoorn en de Ketheltunnel. Op beide plekken liep de vertraging op tot een uur. Op veel andere wegen stonden kortere files door het winterweer.