ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Files houden lang aan na zeer drukke ochtendspits

Samenleving
door anp
woensdag, 07 januari 2026 om 10:27
anp070126100 1
DEN HAAG (ANP) - Na een zeer drukke ochtendspits blijven op veel plaatsen in het land files staan. Rond 10.00 uur stond er woensdagochtend nog steeds zo'n 275 kilometer file op de grote wegen. "Dat is fors meer dan het gemiddelde op dit tijdstip (40 kilometer)", meldt Rijkswaterstaat.
Op de piek stond er in totaal 704 kilometer file, net iets onder het record voor een woensdagochtendspits uit 1999. Op 10 februari van dat jaar sneeuwde het ook flink en werd 774 kilometer aan files geteld.
Rijkswaterstaat blijft adviseren om thuis te blijven indien mogelijk. "Mocht je toch de weg op moeten, houd dan rekening met extra reistijd en gevaarlijke rijomstandigheden."
Weggebruikers moesten onder meer lang wachten op de N59 tussen knooppunt Hellegatsplein en Scharendijke en op de A4 tussen Den Hoorn en de Ketheltunnel. Op beide plekken liep de vertraging op tot een uur. Op veel andere wegen stonden kortere files door het winterweer.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546462930

Zo voorkom je schade aan moderne en hybride auto's in de kou: "De eerste 15 minuten zijn cruciaal"

ANP-546252872

Denise vertelt over knettergekke schoonmoeder Monique: "Ik werd angstig"

253458679_m

Laatste dag voor geplande euthanasie verandert alles: Jolanda voelt weer verlangen en kiest onverwacht voor leven

43271ac2

Waarom gaat de hypotheekrente weer omhoog

156925607_m

6 schoonmaaktips van kamermeisjes in hotels

_79bd80de-b7d8-4ca8-8235-85837e29f946

Duitsland halveert het aantal migranten

Loading