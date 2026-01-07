Herkozen leider Centraal-Afrikaanse Republiek nodigt Poetin uit

BANGUI (ANP/RTR/DPA) - De net herkozen president van de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR), Faustin-Archange Touadéra, heeft de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd om een bezoek te brengen aan zijn land. Dat meldt het Russische staatspersbureau TASS.

Touadéra heeft al jarenlang goede banden met Rusland. Hij huurde bijvoorbeeld de Russische Wagner Groep in voor onder meer zijn persoonlijke beveiliging.

De Centraal-Afrikaanse bevolking ging 28 december naar de stembus. Dinsdag zei de kiesraad dat uit de voorlopige uitslagen is gebleken dat Touadéra meer dan 76 procent van de stemmen had gekregen. Hij begint nu aan zijn derde termijn. De 68-jarige Touadéra trad voor het eerst aan als president in 2016.

Een van de armste landen

De belangrijkste uitdager van de president zei dat er "onregelmatigheden" waren bij de verkiezingen. Andere oppositiepartijen boycotten de stembusgang.

De CAR is een van de armste landen ter wereld, maar is wel rijk aan grondstoffen zoals goud en diamanten.